В России предложили создать вклад для бедных

Зампред ЦБ России Ольга Полякова заявила, что банк предлагает разработать механизм специального банковского вклада для малообеспеченных людей с привязкой к инфляции. Об этом она сообщила на заседании в Госдуме, передает «Интерфакс».

По ее словам, для определения категории граждан с невысокими доходами можно будет использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения. При этом ЦБ готов принять участие в разработке механизма вклада, подчеркнула Полякова.

Ранее Центральный Банк России предложил продлить программу возмещения комиссий для малых и средних предприятий при использовании Системы быстрых платежей (СБП), заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, к программе уже подключены около 200 тыс. малых и средних предприятий. Заметен тренд на активное подключение и в 2021 году, и в следующем, в связи с этим в ЦБ уверены, что программу следует продлить на 2022 год, отметила Скоробогатова.

До этого сообщалось, что пять российских банков допустили отказ от комиссий за переводы с карты на карту Visa по номеру телефона. По данным газеты «Известия», речь идет о МКБ, «Зенит», «Открытие», «Санкт-Петербург» и «Дом.рф».