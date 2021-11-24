Каждый десятый кредит в России является проблемным

В России на начало сентября проблемным считается каждый десятый кредит, который был выдан физическому лицу по карточным продуктам. Об этом пишет газета «Известия».

БКИ «Эквифакс» называет проблемным каждый кредит, задолженность по которому составляет 90 и более дней.

На начало октября 2021 года объем просроченной задолженности вырос до 970 млрд рублей, что является абсолютным рекордом. С января просрочка увеличилась на 9,2%.

Объем «безнадежной» просрочки у россиян достиг 108,7 млрд рублей. Безнадежными считаются долги, по которым не платят более 360 дней. Как следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), за год объем такой задолженности вырос на 19,6%.

При этом 60% всей просроченной задолженности приходится на кредиты наличными, 37% «просрочки» — это кредитные карты, 1,5% приходится на автокредитование и лишь 0,5% на ипотеку.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин пользовался услугами микрофинансовых организаций за последние пять лет, чаще всего граждане брали микрозаймы до зарплаты.