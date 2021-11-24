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HH сообщил о рекордном числе увольнений по собственному желанию в 2021 году

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Доля увольнений по собственному желанию составила 61% во втором квартале 2021 года и 59% в третьем, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Об этом «Газете.Ru» сообщила платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Лидерами по увольнениям стали работники, занятые в сфере продаж (68%). На производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите по этой причине увольнения составили 64%. Реже остальных по собственному желанию увольняются студенты и молодые специалисты (49%) и сотрудники безопасности (50%).

Также рекордно снизилось число увольнений по сокращению штатов. Если во втором и третьем квартале 2020 года на эту причину в России приходилось каждое пятое увольнение, то по итогам третьего квартала 2021 г. они составляют 7%, что является минимальным значением за все время наблюдений, начиная с 2015 года.

Число увольнений в связи с реорганизацией компании за год тоже снизилось. Если в третьем квартале 2020 года их было 8%, то осенью 2021 года составило 6%. По этой причине приходится покидать работу каждому пятому топ-менеджеру.

По итогам третьего квартала 2021 г. выросла доля увольнений по необозначенным причинам — она составила 27%, хотя в первой половине 2021 года на эту категорию приходилось лишь 20% случаев.

Ранее сообщалось, что более половины россиян собираются работать или подрабатывать после достижения пенсионного возраста.

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