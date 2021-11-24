Россиянам рассказали, в каких регионах опаснее всего иметь дачу

Меньше всего проблем с безопасностью в загородном доме зафиксировано в Смоленской области, также безопасно иметь дачу а Курганской и Тюменской областях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитиков компании «Delta Системы безопасности».

Всего специалисты проанализировали более 50 тыс. случаев, когда требовались группы быстрого реагирования на дачных участках.

«Наибольший же коэффициент по количеству выездов на объект был выявлен в Ярославской области — 3,14 выезда в год, Краснодарская — 3,11 и Магнитогорская — 3,07», — заявили аналитики.

В числовом выражении больше всего сигналов тревоги в частных домах в этом году зафиксировали в Ленинградской, Челябинской и Московской областях.

Ранее стало известно, что в России дачи выросли в цене на 12%. Отмечается, что в среднем по России за участок с небольшим домом придется заплатить 1,9 млн рублей.

Несмотря на общую динамику, в ряде российских регионов цены на дачи снизились. Речь идет о Чувашской Республике (на 5,2%), Оренбургской области (на 2,7%), Курганской области (на 2,2%).