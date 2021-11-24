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Роскомнадзор зафиксировал 51 случай цензуры материалов российских СМИ с 2020 года

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«Газета.ру»

В Роскомнадзоре рассказали о количестве случаев цензуры российских СМИ со стороны иностранных интернет-площадок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Начиная с 2020 года Роскомнадзор ведет учет фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. На текущий момент зафиксирован 51 подобный инцидент: YouTube – 24; Facebook - 13; Instagram - восемь; Twitter - четыре; Google - один; TikTok - один», — сообщили в пресс-службе.

Чаще всего цензуре подвергались материалы Sputnik, RT, и Anna News, вещающих на международную аудиторию. Также под ограничения попадали сообщения на официальных аккаунтах ГТРК «Таврида» («Вести Крым»), сетевых изданий «Крым 24», «Политика сегодня» и других.

Сообщается, что Роскомнадзор направил 59 писем с требованиями о снятии ограничения доступа к заблокированным материалам и аккаунтам, и в 17 случаях ограничения были сняты.

В ведомстве не уточнили о случаях цензуры внутри России.

Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России.

Перечень таких компаний опубликован на официальном сайте Роскомнадзора. В него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. Среди них — широко известные Google, Twitter, Meta (Facebook), TikTok, Zoom, и Telegram.

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