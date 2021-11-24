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В Бундестаге назвали неприемлемыми санкции США против «Северного потока-2»

Немецкая партия «Зеленые» раскритиковала санкции США против «Северного потока-2»

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Global Look Press

Эксперт германской партии «Зеленые» по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур назвал неприемлемыми новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.

«Именно мы, «Зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной», — сказал Нирипур.

Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список кипрскую компанию Transadria и судно Marlin, связанные с «Cеверным потоком — 2».

В Москве восприняли объявление о санкциях негативно, называя это незаконным и неправильным, особенно «на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог».

После этого официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против «Северного потока – 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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