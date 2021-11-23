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Байден допустил, что высокие цены на бензин в США — результат махинаций нефтяных компаний

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден заявил, что высокие цены на бензин в США могут быть результатом махинаций нефтяных компаний. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

По его словам, цена на бензин на оптовом рынке упала на 10% за последние несколько недель.

«Но цена бензина на АЗС не снизилась и на пенни. Другими словами, занимающиеся поставками топлива компании платят меньше, а получают гораздо больше», — сказал он.

Таким образом, нефтяные компании «кладут себе в карман разницу в качестве прибыли», подчеркнул президент.

Ранее президент США Джо Байден объявил о том, что в стране будет распечатано 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Использование части стратегического запаса позволит снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением, говорится в сообщении. Уточняется также, что в результате дипломатических усилий США мера будет принята параллельно с другими странами-потребителями энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Соединенное Королевство.

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