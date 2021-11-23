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Кишинев пообещал выделить деньги для оплаты долга «Газпрому»

Власти Молдавии выдадут «Молдовагазу» деньги для оплаты долга «Газпрому»

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Правительство Молдавии пообещало выделить «Молдовагазу» деньги для оплаты долга компании «Газпром». Об этом заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, сообщает РИА «Новости».

«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета было выделено 1,7 млрд долларов, из них 1,4 млрд будут выделены «Молдовагазу». Парламент Молдавии в четверг одобрит это решение в финальном чтении», — сказал политик.

Также он указал на то, что стране надо больше времени на оплату долга перед «Газпромом», поэтому они собираются направить компании письмо, в котором разъяснят свои действия.

«Молдавия направит «Газпрому» письмо, в котором расскажет о действиях кабмина, нам нужно больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Были внесены поправки в госбюджет на этот год, они уже одобрены в первом чтении, в четверг парламент одобрит его в финальном чтении», — пояснил Спыну.

Накануне «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов. По словам представителя российской компании, 22 ноября «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки — глава компании уже запросил многомиллионный заем у правительства республики.

В «Молдовагазе» объяснили неисполнение обязательств в срок дефицитом платежного баланса в октябре. Это, в свою очередь, связано со значительным ростом закупочной цены на природный газ — со $126,70 за тысячу кубометров в первом квартале года до $800,62 за тысячу кубометров в октябре.

В «Газпроме» выразили крайнее разочарование из-за того, что Кишинев не выполнил свои контрактные обязательства, указывая на то, что холдинг пошел навстречу молдавской стороне, согласившись на менее выгодные условия, чтобы сохранить для Молдавии возможности выплаты ее долга. Также была учтена позиция президента России: у Владимира Путина молдавское руководство просило содействия в газовом вопросе.

29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии позднее установило новый тариф на газ — цена выросла в два раза. Средний тариф был утвержден по расчетам компании «Молдовагаз» с $235 до $536 за тысячу кубометров.

Отмечается, что при расчете тарифа учитывались прогнозируемые цены на газ на ближайшие 14 месяцев, в «Молдовагазе» взяли за основу цену в $430 за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют. Также были заложены затраты на транспортировку и распределение газа.

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