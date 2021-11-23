Индия выпустит из резерва 5 млн баррелей нефти для снижения ее цены на рынке

В министерстве нефти и природного газа Индии заявили, что планируют выпустить пять млн баррелей нефти из резерва для снижения цен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, выпускать нефть будут вместе с другими странами после консультаций с ними. Индия намерена принять такие меры совместно с США, Китаем, Японией и Кореей.

В ведомстве добавили, что ценообразование на нефть должно быть разумным и ответственным.

Ранее президент США Джо Байден объявил о том, что в стране будет распечатано 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Использование части стратегического запаса позволит снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением, говорится в сообщении. Уточняется также, что в результате дипломатических усилий США мера будет принята параллельно с другими странами-потребителями энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Соединенное Королевство.