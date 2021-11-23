В «Нафтогаз Украина» прокомментировали введение санкций против «Северного потока — 2»

В компании »Нафтогаз Украины» отреагировали на введение властями США санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Сообщение опубликовано на сайте «Нафтогаза».

«Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» приветствует решение США о включении в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Глава компании Юрий Витренко отметил, что наложенные Вашингтоном ограничения помешают России использовать газ в качестве оружия.

О введении санкций заявил во вторник, 23 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен.

На заявление уже отреагировал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, назвавший действия Соединенных Штатов незаконными и неправильными. Кроме того, санкции прокомментировали в бундестаге: депутат от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте заявил, что они связаны с желанием американских властей ослабить связь между Россией и Евросоюзом.