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Лавров заявил об интересе иностранного бизнеса к российским рынкам

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что интерес иностранного бизнеса, в том числе стран Запада, к российскому рынку сохраняется, несмотря на «все тревожные тенденции». Об этом он сказал на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством», передает РИА «Новости».

«Они (деловые круги — прим.), кстати сказать, гораздо больше, чем их правители, заинтересованы в деполитизации хозяйственных связей, и это очень большой ресурс, человеческий, по большому счету», — подчеркнул российский дипломат.

По его словам, высокий интерес иностранного бизнеса к рынку России, в том числе, заметен по работе таких площадок, как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя и других.

Ранее сообщалось, что американцам предложили УАЗ «Патриот» за 2 млн рублей. Внедорожник из России дебютировал на автошоу в Лос-Анджелесе.

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