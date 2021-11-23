В Минэнерго Турции рассказали о планах подписать газовые контракты с Россией

Глава Минэнерго Турции Фатих Денмез заявил, что республика намерена подписать с Россией новые газовые контракты до конца года, сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что сроки этих контрактов могут составить от 3 до 10 лет, а также будет возможность увеличения поставок «в соответствии с потребностями».

Последнего пункта не было в предыдущем контракте, отметил Денмез.

По его словам, принципиальная договоренность с Россией уже достигнута, при этом цены на газ будут одинаковыми для государственной трубопроводной компании BOTAŞ и частных поставщиков.

Ранее стало известно, что Турция ведет переговоры с «Газпромом» об увеличении поставок газа. По итогам 2021 года, она ожидает поставки из России до 20 млрд кубометров газа.

До этого Турция сократила импорт российского газа из-за долгов перед «Газпромом».