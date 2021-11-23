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Власти Молдавии обещают не допустить прекращения подачи российского газа в страну

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Aurel Obreja/AP

Правительство Молдавии ищет решение для того, чтобы не допустить прекращения импорта в республику российского газа. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, передает «Интерфакс».

По его словам, 22 ноября состоялось заседание наблюдательного совета «Молдовагаза», где обсуждалась текущая задолженность «Газпрому» за октябрь и аванс за ноябрь, которые должны были быть выплачены до 20 ноября. Уточняется, что на данный момент этот долг составляет $74 278 446,91.

«Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более $790 за 1 тыс. кубометров, и тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу», — уточнил Спыну.

По его словам, пока «Молдовагаз» не нашел коммерческого решения для выплаты этого долга.

Ранее стало известно, что «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов. По словам представителя российской компании, 22 ноября «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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