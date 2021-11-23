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Премьер Польши обвинил Россию в высокой инфляции в Европе

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John Thys/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе брифинга заявил, что к появлению высокой инфляции в странах Европы причастны «Газпром», «Северный поток — 2» и Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Председатель польского правительства отметил, что рост цен в европейских странах вызван удорожанием топлива. По его словам, за высокие цены энергоносителей ответственны указанные российские компании и сама Москва.

«Отвечают те в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали «Северный поток — 2», а способствовали постройке этого северного газопровода, который сегодня является элементом шантажа в руках президента (России Владимира. — Прим. ред.) Путина», — добавил Моравецкий.

По данным Евростата, годовая инфляция в 19 государства европейской зоны в октябре этого года ускорилась до 4,1% — рекордного уровня с июля 2008 года — с 3,4% месяцем ранее.

Ранее сообщалось, что Польша пытается добиться новых санкций против «Северного потока — 2», стараясь доказать, что Россия использует газ в качестве «оружия».

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