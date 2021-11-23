Эффективность российских госпрограмм вернулась на допандемийный уровень

За первые девять месяцев 2021 года эффективность исполнения госпрограмм в России показала восстановление, превысив показатель 2019 года на 0,8 п.п., достигнув 83,4%. Об этом пишет «Коммерсант».

По сравнению с январем—сентябрем 2020 года, когда оценка снижалась до 78,7%, показатель продемонстрировал, по сути, стремительное восстановление. Сейчас в стране действует 45 госпрограмм, на финансирование которых в этом году предусмотрено 17 трлн рублей.

Из 44 оцененных Минэкономики программ высокая степень эффективности отмечается у 13 (в 2020 году их было шесть). «Развитие судостроения» и «Управление государственным материальным резервом» с показателем в 100%, «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» и «Соцподдержка граждан» с показателем 99,4% оказались самыми эффективными среди всех программ.

Наименьшая эффективность наблюдается у программ: «Развитие транспортной системы» (42%) и «Развитие энергетики» (44%).

В Минэкономики отметили, что рост средней эффективности госпрограмм стал возможен благодаря качественному и реалистичному подходу ведомства к планированию работы. Так, основная оценка эффективности зависит от своевременного исполнения запланированных мероприятий.

Ранее Счетная палата нашла недостатки при реализации части госпрограмм. В ведомстве указали на слабо выраженную динамику показателей. В отчете аудиторов говорится, что при формировании и утверждении госпрограмм страдает качество их планирования и отсутствует мотивация ответственных исполнителей.