Суд в США отказался возобновить процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС

Суд округа Колумбия в США отказался возобновить процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС до завершения разбирательства в Нидерландах, где России добилась отмены взыскания более $50 млрд, сообщает РИА «Новости».

Возобновить процесс пытались компании Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal. В США истцы пытаются добавиться взыскания с России многомиллиардной суммы.

«Приостановление производства остается уместным и полностью оправданным. Как ранее подчеркивал этот суд, дальнейшее судебное разбирательство в Соединенных Штатах «может оказаться бесплодным занятием», поскольку у истцов не останется «оснований для иска», если Российская Федерация одержит победу в Амстердаме или любых дальнейших апелляциях в Верховном суде Нидерландов», — указано в документе.

Ранее Верховный суд Нидерландов вынес решение по делу о нефтяном споре ЮКОСа с Россией. В 2014 году арбитражный суд в Гааге обязал Москву выплатить бывшим акционерам потерпевшей банкротство компании $50 млрд, однако последние семь лет правительство РФ оспаривало это решение в судах. В постановлении от 5 ноября говорится, что решение арбитража отменено.

Мотивировкой стал тот факт, что Россия в своей кассационной жалобе настаивала, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве, и этот довод был ошибочно отклонен. Теперь же суд постановил, чтобы этот факт был рассмотрен, а до этого решение Гааги не может быть остановлено в силе.