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Bloomberg: США считают, что «Северный поток — 2» начнет работу через пару месяцев

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Global Look Press

По оценкам американским властей газопровод «Северный поток — 2» начнет работу «через пару месяцев», сообщает Bloomberg.

По информации агентства, администрация президента США Джо Байдена представила в Конгресс ежеквартальный доклад по «Северному потоку — 2». В этой связи Госдеп США заявил о введении новых санкций в связи со строительством и работой газопровода.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

В октябре издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что администрация США при президенте Джо Байдене не будет принимать санкции против газопровода «Северный поток — 2», на которых настаивает Конгресс.

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