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РКН опубликовал список зарубежных IT-компаний, которые должны открыть филиалы в РФ

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«Газета.ру»

Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Перечень таких компаний опубликован на официальном сайте Роскомнадзора. В него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. Среди них — широко известные Google, Twitter, Meta (Facebook), TikTok, Zoom, и Telegram.

В июле этого года президент России Владимир Путин подписал закон о «приземлении» IT-гигантов. К 1 января 2022 года владельцы зарубежных интернет-сервисов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, будут обязаны открыть филиалы, представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут представлять интересы головных компаний.

Позже стало известно, что представительства зарубежных IT-компаний в РФ смогут модерировать контент.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что примерно 600 представительств зарубежных компаний локализовали в РФ хранение персональных данных россиян. Это означает, что компании предоставили документы, которые подтверждают, что персональные данные россиян обрабатываются и хранятся на территории страны.

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