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Байден вновь выдвинет Джерома Пауэлла на пост руководителя ФРС

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Sarah Silbiger/Reuters

Президент США Джо Байден принял решение повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов, передает телеканал CNBC, ссылаясь на заявление Белого дома.

Четырехлетний срок полномочий Пауэлла заканчивается в феврале 2022 года. На пост руководителя американского центробанка его выдвинул Дональд Трамп.

В заявлении указаны цифры восстановления американской экономики после пандемии коронавируса. Согласно этим данным, за последние десять месяцев в экономике создано 5,6 млн рабочих мест, а безработица снизилась до 4,6%. В заявлении говорится, что такой результат является свидетельством успеха экономической повестки дня президента и решительных действий Пауэлла.

Также американский лидер выдвинул Лаэль Брэйнард на должность замглавы ФРС. Брэйнард называли главным конкурентом Пауэлла в борьбе за этот пост. Белый дом отметил, что Брэйнард является одним из ведущих макроэкономистов США.

«Я уверен, что сосредоточенность председателя Пауэлла и доктора Брэйнард на низкой инфляции, стабильных ценах и обеспечении полной занятости сделает нашу экономику сильной, как никогда», — сказано в заявлении Байдена.

Ранее Пауэлл заявил, что уровень восстановления экономики США после пандемии коронавируса приближается к тому порогу, который позволит отменить меры господдержки. Однако дополнительные риски создает появление новых штаммов коронавируса, указал он.

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