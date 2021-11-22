Индекс Мосбиржи резко обвалился на открытии торгов

Индекс Московской биржи на старте торгов в понедельник резко провалился, и впервые с 22 сентября опустился ниже 4000 пунктов. Это следует из данных торговой площадки.

Индикатор российского рынка, несмотря на то, что на открытии торгов провалился, к 12.00 смог отыграть большую часть потерь. При этом на минимумах индекс падал до отметки 3975,34 пункта, теряя относительно закрытия предыдущего дня 1,03%.

Также индекс РТС снижался более чем на 1,1% и опускался до отметки в 1704,19 пунктов. В последний раз индикатор торговался на таком уровне 20 сентября.

28 сентября индекс Московской биржи во время торгов обновил исторический максимум. Так, рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 0,7%, до очередного максимума 4109,66 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1785,05 пунктов.

Кроме того, с 6 по 10 сентября российский фондовый рынок успел показать новые рекорды – индекс «МосБиржи» впервые превысил отметку 4000 пунктов на фоне сильной корпоративной отчетности компаний, общего стабильного настроения рынков и сохранения мягкой монетарной политики центральных банков (ФРС и ЕЦБ).