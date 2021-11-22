Утверждена выплата 1,4 млрд рублей пострадавшим от стихии аграриям ДФО

Регионам Дальнего Востока выделят почти 1,4 млрд руб в качестве компенсации ущерба сельхозпроизводителям, понесшим убытки из-за пожаров и наводнений летом 2021 года. Такое решение приняло федеральное правительство. Документ уже подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом говорится на сайте кабмина.

Свыше 1 млрд руб. получат аграрии Амурской области. В этом году здесь был нанесен серьезный урон сельхозкультурам, поголовью скота, инфраструктуре и имуществу.

Остальные средства распределят между Якутией, Еврейской автономной областью, Забайкальским и Хабаровским краями.

Эти деньги должны поддержать свыше 200 организаций агропромышленного комплекса и более 3000 владельцев личных подсобных хозяйств. Средства можно будет направить на погашение лизинговых платежей и процентов по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам.