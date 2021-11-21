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Регионам выделят 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Правительство выделит около 1,1 млрд рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовала пресс-служба кабинета министров.

Как уточняется в сообщении кабмина, выплаты полагаются тем пенсионерам, чья общая сумма материального обеспечения составляет ниже прожиточного минимума по региону.

«Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Среди таких регионов — Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа», — указано в сообщении.

Ранее глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что поддержанные бюджетным комитетом Госдумы поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума повлияют на все социальные выплаты. Он отметил, что также будут проиндексированы пенсии выше инфляции.

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