Регионам выделят 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам

Правительство выделит около 1,1 млрд рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовала пресс-служба кабинета министров.

Как уточняется в сообщении кабмина, выплаты полагаются тем пенсионерам, чья общая сумма материального обеспечения составляет ниже прожиточного минимума по региону.

«Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Среди таких регионов — Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа», — указано в сообщении.

Ранее глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что поддержанные бюджетным комитетом Госдумы поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума повлияют на все социальные выплаты. Он отметил, что также будут проиндексированы пенсии выше инфляции.