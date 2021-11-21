Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налогами

В Главном управлении региональной безопасности сообщили о том, что жители Подмосковья столкнулись с новой схемой мошенничества, при которой от жителей требуют выплаты подоходного налога с детских и пенсионных пособий, передает РИА «Новости».

Уточняется, что злоумышленники рассылают письма, в которых они якобы уведомляют о необходимости в срок до 1 декабря перечислить 13% НДФЛ с двух уже произведенных в стране выплат. Речь идет о 10 тыс. рублей, которые россияне получили на детей школьного возраста перед началом учебного года и о такой же сумме, перечисленной осенью пенсионерам.

«Важно помнить, что в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса, государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются подоходным налогом», – напомнили в управлении безопасности.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что только у ФНС есть право рассылать требования об уплате налогов. Подобные уведомления никогда не отправляются на электронную почту или при помощи СМС. Россияне получают их только через «Почту России» или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Ранее эксперт описал мошеннические схемы, основанные на проверке приборов учета воды. Чаще всего, по его словам, аферисты настаивают на платной срочной «проверке» счетчиков, прикрываясь несуществующим постановлением правительства.