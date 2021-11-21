В Совете Федерации захотели серьезно заняться криптовалютой

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова заявила, что законодатели собирают информацию по криптовалюте, а в будущем «серьезно займутся» ей. Об этом она рассказала в беседе с изданием Ura.ru.

«Криптовалюты сегодня, как на качелях — то вверх, то вниз. Наверное, за ними есть будущее, наверное, что-то будет. Но официальной валютой в расчетах государства я пока их не вижу», — сказала Перминова.

По ее словам, в Совете Федерации сейчас анализирует криптовалюты на финансовом рынке, сенаторы серьезно возьмутся за этот вопрос, когда придет время.

Ранее руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют. Она подчеркнула, что при этом необходимо дать людям альтернативу, чем и занимаются в Центральном банке. В качестве примера Набиуллина привела цифровой рубль.

Руководитель ЦБ добавила, что российский регулятор не против цифровых финансовых активов, если они не используются для сомнительных операций, как это происходит с биткоином.