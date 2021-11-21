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На Украину прибыл первый корабль с углем из США

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

На Украину прибыло судно с первой партией угля из США. На сайте компании «ДТЭК Энерго» сообщается, что объем партии составил 60,5 тысяч тонн.

«Несмотря на сверхсложные условия в энергетике, мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для подготовки к отопительному сезону. Кстати, мы не в первый раз поддерживаем государственную генерацию и стабильность украинской энергосистемы», — рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Сообщается, что всего на Украину прибудет семь судовых партий с углем. Из них 5 поставок с углем из США и 2 поставки – из Колумбии, а суммарный объем составит 470 тысяч тонн. Ожидается, что все судовые партии прибудут на Украину в течение ноября 2021-го — января 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, четыре — в декабре и одна — в январе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о семи кораблях с углем для покрытия потребностей страны. По словам главы государства, корабли прибудут «в ближайшее время» и, таким образом, смогут полностью покрыть потребности Украины до конца 2021-го года. Он отметил, что страна «не покупает уголь у сепаратистов», хотя эта позиция и встречает критику граждан.

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