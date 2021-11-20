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В Росстате назвали продукт, который больше всего подорожал в этом году

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С начала 2021 года в России сильнее всего подорожали продукты из «борщевого набора» — белокочанная капуста, картофель, свекла и морковь. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в Росстате.

Больше всего из «набора» подорожала капуста — на 86,2%. Картофель вырос в цене на 50%, морковь и свекла — примерно на 30%, но рост цен коснулся далеко не всех овощей.

«В январе-октябре... в России самое значительное снижение цен зафиксировано на свежие огурцы, яблоки, пшено, виноград и свежие грибы», — уточнили в Росстате.

В службе отметили, что в этом году существенно подорожало и куриное мясо — как охлажденное, так и замороженное — на 26,3%.

Ранее стало известно, что власти РФ выделят на повышение прожиточного минимума и МРОТ 30 млрд рублей. Прежде вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение прожиточного минимума затронет 16 млн россиян, а увеличение МРОТ коснется 3 млн занятых в экономике граждан.

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