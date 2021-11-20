Евросоюз попросил ВТО рассмотреть спор с Россией о госзакупках

Европейский союз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с РФ о госзакупках. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на секретариат организации и соответствующей запрос Евросоюза.

Так, ЕС оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения, и что проведенные 13 сентября двусторонние консультации не привели к урегулированию данного вопроса. Поэтому ЕС просит создать панель арбитров для рассмотрения этого спора «на стандартных условиях» ВТО, сказано в документе.

В ЕС заявляют, что Россия приняла ряд мер, которые являются частью более широкой программы импортозамещения, «нацеленной на замещение посредством набора ограничений и стимулов импортных товаров и услуг, предоставляемых иностранными субъектами», отечественными товарами и услугами. При этом РФ, как утверждает Брюссель, при провидении тендеров и аукционов предпочитает товары и услуги, предлагаемые российскими организациями.

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