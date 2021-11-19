Запасы топлива для отопительного сезона решили проконтролировать

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру энергетики Николаю Шульгинову и министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину проконтролировать формирование запасов топлива для прохождения отопительного сезона 2021–2022 годов, сообщается на сайте кабмина.

«Необходимо взять под личный контроль формирование запасов топлива для прохождения субъектами электроэнергетики и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства осенне-зимнего периода 2021–2022 годов», — говорится в сообщении.

Кроме того, региональные власти и органы местного самоуправления должны принять меры, чтобы обеспечить готовность предприятий ЖКХ и субъектов электроэнергетики к отопительному сезону. Объекты, которые требуют гарантированного энергоснабжения следует оснастить автономными и резервными источниками электричества и спецтехникой. Также необходимо сократить задолженность потребителей и не допускать увеличения просрочек, отмечается в докладе.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече по рассмотрению вопроса по развитию топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента заявил о том, что российские потребители полностью обеспечены природным газом.