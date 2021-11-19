Денежные переводы в России оказались одними из самых дешевых в мире

Россия стала одной из стран, где совершаются самые дешевые денежные переводы. Это следует из доклада Всемирного банка.

«В России, которая является одним из самых дешевых отправителей во всем мире, стоимость переводов упала с 1,8% до 1%», — сказано в материалах доклада.

Также по доле ВВП переводы в Киргизию и Таджикистан составляют более 25%. Средняя стоимость перевода $200 в эти страны немного увеличилась. В первом квартале 2021 года увеличение составило 0,1% до 6,6%, по сравнению с прошлогодними показателями.

Аналитики Всемирного банка прогнозируют, что объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии, который сократился в 2020 году на 8,6%, в 2021 году вырастет на 5,3% и составит $67 млрд. Это произойдет благодаря оживлению экономики в странах Евросоюза и скачку цен на энергоносители.

Ранее руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея назвал несколько способов, которые помогут сэкономить на денежных переводах.