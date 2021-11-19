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РБК: почти 70% россиян заявляют о материальных трудностях

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Alexey Malgavko/Reuters

Центр исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ выяснил, что 69% россиян испытывают финансовые сложности. В прошлом году об этом заявляли 66% жителей страны, передает РБК.

Чаще всего среди тех, кто испытывают финансовые трудности, говорят о нехватке денег люди старшего возраста (51–65 лет) и жители сел.

По словам 29% опрошенных, их доход позволяет удовлетворять основные потребности.

Согласно исследованию, 24% россиян ожидают улучшения своего материального положения. Это на 14% больше по сравнению с прогнозами соотечественников в 2020 году.

Опрос проводился среди городского и сельского населения старше 18 лет в июне 2021 года, в исследовании приняли участие более 2 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что россияне по уровню благосостояния вернулись на 10 лет назад.

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