Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Романцев объяснил, почему не считает провалом выступление сборной России в отборе... 07:34
В лаборатории «Сколково» произошел пожар 07:22
Физики создали камеру, способную «заглянуть за угол» 07:17
Конфликт Азербайджана и Армении не привел к конфликту в зарубежных диаспорах 07:14
Капризов провел самый результативный матч за карьеру в НХЛ 07:14
АЗС предупредили о повышении цен на топливо из-за Яндекса 07:00
До +3°С ожидается в Москве в пятницу, 19 ноября 06:59
Четыре очка Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Далласом» 06:55
Игорь Крутой рассказал, почему его внебрачный сын не дал имя своему новорожденному ребенку 06:44
«Вашингтон» представил матрешку с Овечкиным 06:38

В Великобритании школам поручили ограничить стоимость школьной формы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mary Turner/Reuters

В Великобритании школам поручили ограничить стоимость школьной формы в связи со значительным повышением стоимости комплектов, сообщает телеканал «Би-би-си».

По словам министра образования Надхима Захави юридически обязательные руководящие принципы сделают униформу «гораздо более доступной», вводя ограничения на стоимость брендовых вещей.

«Это новое обязательное руководство поможет сделать униформу намного более доступной для семей за счет снижения затрат, поскольку мы упорно работаем над повышением уровня благосостояния», — пояснил Захави.

Кроме того, предлагается сделать более доступными товары из секонд-хэнда. Предполагается, что родители школьников смогут сэкономить до £50.

В большинстве школ уже введены меры добровольного стимулирования по сокращению затрат на школьную форму, однако они не привели к заметному изменению ситуации.

Ранее родители рассказали о том, на что они потратили выплаты к 1 сентября.

В августе этого года Сбербанк по поручению президента России Владимира Путина перечислил по 10 тысяч рублей своим клиентам, родителям школьников, к началу учебного года. При этом, большинство респондентов заявили, что потратили эти деньги на покупку школьной формы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть