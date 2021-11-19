В Великобритании школам поручили ограничить стоимость школьной формы в связи со значительным повышением стоимости комплектов, сообщает телеканал «Би-би-си».

По словам министра образования Надхима Захави юридически обязательные руководящие принципы сделают униформу «гораздо более доступной», вводя ограничения на стоимость брендовых вещей.

«Это новое обязательное руководство поможет сделать униформу намного более доступной для семей за счет снижения затрат, поскольку мы упорно работаем над повышением уровня благосостояния», — пояснил Захави.

Кроме того, предлагается сделать более доступными товары из секонд-хэнда. Предполагается, что родители школьников смогут сэкономить до £50.

В большинстве школ уже введены меры добровольного стимулирования по сокращению затрат на школьную форму, однако они не привели к заметному изменению ситуации.

Ранее родители рассказали о том, на что они потратили выплаты к 1 сентября.

В августе этого года Сбербанк по поручению президента России Владимира Путина перечислил по 10 тысяч рублей своим клиентам, родителям школьников, к началу учебного года. При этом, большинство респондентов заявили, что потратили эти деньги на покупку школьной формы.