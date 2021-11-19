Правила назначения пособий для малоимущих изменятся

В 2022 году изменятся критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Соответствующий проект постановления правительства, подготовил Минтруд, пишут «Известия».

Поддержку смогут получать лица при отсутствии регистрации. Из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом, а также ту, что были приобретена за счет целевых субсидий.

Отмечается, что госпомощь на имущество не будет учитываться при расчете доходов. Будут исключены и и налоговые вычеты и гранты на предпринимательство.

Подписание этого документа планируется до конца этого года. Он может вступить в силу уже в будущем году.

Ранее в Минэкономразвития предложили помогать малоимущим продовольствием.