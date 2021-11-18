В бундестаге назвали последствия задержки ввода «Северного потока — 2»

Экс-лидер партии «Левые» в бундестаге Грегор Гизи рассказал «Известиям» о последствиях задержки ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, постоянные задержки с вводом в эксплуатацию трубопровода не только ухудшают отношения между Германией и Россией, но и отношения между РФ и другими странами Евросоюза.

«Несомненно, от этого пострадает газовая промышленность», — сказал немецкий политик.

16 ноября стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

В МИД ФРГ заявили, что решение о приостановке сертификации не было плановым, оно было принято для скорейшего выполнения требований законодательства Германии.

Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер выразил мнение, что такое решение может быть связано с тем, что немецкий регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.