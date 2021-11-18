Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Курьер носил пожилой петербурженке билеты «банка приколов» вместо пенсии 19:17
Польский премьер выступил против создания гуманитарного коридора для нелегалов 19:12
Миронов предложил ввести скидки на проезд для вакцинированных 19:09
В Минздраве рекомендовали пожилым прививаться «Спутником V» 18:59
Фигуристка Хромых выиграла короткую программу на турнире в Польше 18:54
Путин поручил повысить МРОТ в 2022 году 18:51
Путин поручил повысить в следующем году прожиточный минимум на 8,6% 18:50
Мужчина 5 лет зачеркивал в лотерее одинаковые числа и сорвал джекпот 18:50
Рашкин объяснил, почему не сразу признался в убийстве лося 18:47
Продажи Lada в Европе взлетели вверх 18:45

В бундестаге назвали последствия задержки ввода «Северного потока — 2»

close
100%
Markus Schreiber/AP

Экс-лидер партии «Левые» в бундестаге Грегор Гизи рассказал «Известиям» о последствиях задержки ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, постоянные задержки с вводом в эксплуатацию трубопровода не только ухудшают отношения между Германией и Россией, но и отношения между РФ и другими странами Евросоюза.

«Несомненно, от этого пострадает газовая промышленность», — сказал немецкий политик.

16 ноября стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

В МИД ФРГ заявили, что решение о приостановке сертификации не было плановым, оно было принято для скорейшего выполнения требований законодательства Германии.

Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер выразил мнение, что такое решение может быть связано с тем, что немецкий регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть