Польша достроила морской участок конкурента «Северного потока — 2»

Прокладка морского участка газопровода Baltic Pipe, который является конкурентом «Северному потоку - 2», завершена. Об этом сообщается на сайте оператора польской сети газопроводов Gaz-System.

«Завершена прокладка морского участка газопровода Baltic Pipe. Сегодня мы сделали последний сварной шов на газопроводе, соединяющем побережья Дании и Польши», — отмечается в сообщении.

Как заявляет компания, окончание строительства приблизит Польшу к достижению безопасной диверсификации источников поставок в страну в 2022 году. Мощность Baltic Pipe составит 10 млрд куб. м в год, что сопоставимо с объемом газа, которые получает Польша в рамках контракта с «Газпромом». Контракт с российской стороной истекает в декабре 2022 года.

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Власти Польши наметили завершить строительство к 1 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Польша планирует завершить проект по отказу от российского газа — предполагается, что в это время будет достроен новый трубопровод Baltic Pipe, который позволит Варшаве заменить топливо из РФ на норвежское сырье. Это значит, что польская сторона не станет продлевать контракт с «Газпромом».