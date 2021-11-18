Чистая прибыль «Газпром нефти» увеличилась в 10 раз по итогам третьего квартала 2021 года

«Газпром нефть» опубликовала финансовый отчет по итогам 3 квартала 2021 года.

Чистая прибыль ПАО «Газпром нефть» по итогам третьего квартала 2021 года составила 357 млрд рублей (увеличение в 10 раз). Выручка компании по итогам 9 месяцев 2021 года оказалась на 49,1% выше аналогичного периода 2020 года и составила более 2,1 трлн рублей. В связи с увеличением объемов добычи углеводородов и переработки нефти показатель EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) вырос на 112,8% (до 700,6 млрд рублей). Показатель долговой нагрузки оказался самым низким за последние 12 лет (соотношение чистого долга к EBITDA – 0,32х.

Добыча углеводородов увеличилась на 2,7%, составив 74,1 млн тонн н.э. Таких показателей удалось добиться благодаря увеличению добычи на новых проектах, пуску в эксплуатацию Тазовского месторождения и вводу установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении.

Также «Газпром нефть» зафиксировала рост объема переработки на 7,5% (до 32,4 млн тонн) за счет поэтапного снятия ограничений из-за COVID-19 и ввода в эксплуатацию комплекса «ЕВРО+» на Московском НПЗ.

Выросла и среднесуточная реализация АЗС «Газпромнефть» в России до 19,5 тонн в сутки, превысив показатели 2020 и 2019 года. Также на 30,5% выросла реализация авиатоплива, продажа масел на 8,7%, а реализация премиальной битумной продукции – на 40%.

Стоит отметить, что «Газпром нефть» продолжает реализацию уникальных технологических проектов для сохранения окружающей среды. В промышленную эксплуатацию была введена установка по разделению попутного нефтяного газа (ПНГ). За счет этого снизится углеродный след.

Отмечается, что компания собирается развивать проекты в сфере улавливания и хранения СО2 и водородной энергетики, а также в партнерстве с «Аэрофлотом» планируется создание авиационного биотоплива с минимальным углеродным следом.

«В третьем квартале «Газпром нефть» активно наращивала добычу углеводородов. По итогам года компания впервые преодолеет уровень добычи в 100 млн тонн в нефтяном эквиваленте. При этом мы видим возможности для дальнейшего роста в следующем году. Компания сохраняет практику выплаты промежуточных дивидендов. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2021 года в расчете 40 руб. на обыкновенную акцию — это рекордный показатель.

Мы продолжаем развивать проекты, направленные на снижение углеродного следа. В третьем квартале «Газпром нефть» заключила соглашения с крупнейшими российскими транспортными компаниями — «Совкомфлотом» и «Аэрофлотом» — о сотрудничестве в области производства экологичных видов топлив. В ближайшее время Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрит новую стратегию развития компании до 2035 года, в которой будут зафиксированы наши цели в рамках устойчивого развития. Одну из ключевых целей мы уже анонсировали — это снижение углеродной интенсивности нашей деятельности на 30% к 2030 году», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.