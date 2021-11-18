Дерипаска обвинил Центробанк во вранье

Основатель компании «Базовый элемент» бизнесмен Олег Дерипаска на заседании «Столыпинского клуба» обвинил Центробанк во вранье в ситуации с развитием регионов. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

«Они говорят «мы не можем» — ну, вранье. Долговой рынок — серьезный инструмент для обеспечения», — прокомментировал миллиардер заявления ЦБ о том, что он не может отвечать за экономический рост.

По его словам, для развития регионов должна быть доступная ипотека. При этом ипотечный пузырь, о котором говорит глава ЦБ Эльвира Набиуллина, не сможет образоваться всего за два квартала. Это может произойти не раньше, чем через пять лет.

«Инфляция, конечно, серьезная проблема. Но мы понимаем, какие приоритеты сейчас есть у наших людей. Доходы стагнируют, а у компаний есть серьезные проблемы с привлечением ресурсов для развития, доступа к этим ресурсам», — сообщил Дерипаска.

Он считает, что властям необходимо определиться с приоритетами. Если основной приоритет — это смена сырьевой модели экономики, то уже нужны перемены. Кроме Москвы, почти все остальные территории находятся в удручающем состоянии.

Население понимает, что происходит с развитием регионов в России, поэтому в Москву ежегодно переезжает не менее 300 тыс. человек. А для того, чтобы развить регионы, нужны инструменты привлечения людей, обеспечения их работой и развития социальных программ, заключил Дерипаска.

Олег Дерипаска считает, что необходимый для роста благосостояния населения подъем российской экономики невозможен до тех пор, пока страна будет придерживаться существующей экономической парадигмы.