В бундестаге назвали реалистичными угрозы Лукашенко отрезать Европу от поставок газа

Депутат бундестага Клаус Эрнст назвал реалистичными угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко отрезать Европу от поставок газа.

По его словам, чтобы исключить такой вариант развития событий, необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2».

«В таком случае у Лукашенко будет крайне мало возможностей для шантажа с использованием трубопровода «Ямал», который проходит через Белоруссию. Мы сможет отплатить той же монетой, сказать, что нам не нужен газ из этого трубопровода», — заявил немецкий политик в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу, осуществляемый по транснациональному газопроводу «Ямал — Европа». Такое заявление последовало после того, как Евросоюз обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса на общих границах и пригрозил ввести против республики санкции.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель между тем выразил уверенность, что Белоруссия не перекроет поставки газа.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что, теоретически, Лукашенко как президент транзитной страны может перекрыть поставки в Европу, однако это будет нарушением контракта.