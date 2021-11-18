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Польша нашла способ обойти ограничения для «Северного потока — 2»

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Joerg Sarbach/AP

Cотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась рассказал журналистам, как Россия может добиться сертификации своего газопровода «Северного потока — 2». Об этом он рассказал порталу Defence 24.

Шимон Кардась считает, что нужно воспользоваться «слабостью» обновленной Газовой директивы Евросоюза, просто «разделив» газопровод на две части.

По словам сотрудника центра, эта директив распространяется лишь на территориальные воды страны-члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод.

Если его разделить, то большая часть «Северного потока — 2» окажется выведена из-под действия европейского законодательства.

Ранее сообщалось, что Восточный комитет германской экономики (OAOEV) выразил сожаление в связи с отсрочкой сертификации оператора «Северного потока — 2». В организации отметили, что российский трубопроводный газ на сегодняшний день значительно дешевле голубого топлива на спотовом рынке, «Северный поток — 2» сделает решающий вклад в энергетическую безопасность ФРГ и диверсификацию немецких маршрутов поставок.

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