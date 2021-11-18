Россия и Китай запланировалаи разрабатывать месторождения угля в Забайкалье

Россия собирается увеличивать поставки угля в Китай. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания Российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, его слова приводятся в сообщении кабмина, пишет ТАСС. Также, по его словам, страны прорабатывают возможность совместного освоения запасов угля в Забайкалье.

Речь идет в частности о Зашуланском угольном месторождении.

Новак также указал на перспективы сотрудничества в газовой сфере. На конец октября 2021 года по восточному маршруту было прокачано 12 млрд кубометров природного газа, было отмечено сторонами.

Заместитель премьера Государственного совета Китая Хань Чжэн заключил, что «это свидетельствует об устойчивом характере партнерства между нашими странами».

Ранее сообщалось, что на четверть выросли в мае перевозки грузов в контейнерах по БАМу и Транссибу на Дальний Восток.