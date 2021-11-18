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Reuters: США просят Японию, Китай и другие страны высвободить часть нефти из стратрезервов

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Gregory Bull/AP

Администрация президента США Джо Байдена попросила представителей ряда государств рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов, передает Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что США предлагают пойти на такой шаг, чтобы обеспечить снижение стоимости энергоносителей в мире и содействовать восстановлению экономики.

Источники сообщили, что в последние недели Байден и его помощники поднимали этот вопрос перед своими ближайшими союзниками, включая Японию, Южную Корею и Индию, а также перед Китаем.

По данным агентства, в Белом доме заявили, что в этом отношении пока «никаких решений принято не было».

Ранее стало известно, что Байден в ходе саммита с председателем КНР Си Цзиньпином затронул тему высвобождения нефти из китайского стратегического резерва.

Также сообщалось, что Минэнерго США планирует распечатать стратегические резервы для того, чтобы стабилизировать цены на нефть на внутреннем рынке.

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