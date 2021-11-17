В Минпромторге рассказали, как введение QR-кодов скажется на кафе и ресторанах

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что ждет кафе и рестораны в том случае, если в России будут введены обязательные QR-коды для посещения общественных мест. Слова министра приводит РИА «Новости».

Отвечая в ходе брифинга с журналистами на вопрос о вероятности массового закрытия заведений общественного питания на фоне введения обязательных QR-кодов, Мантуров заявил, что рассматриваемый в настоящее время в Государственной думе законопроект этого не предусматривает.

«Сокращается ли в этом случае для кого-то поток посетителей — сильно зависит от политики региона: как они это делают, как вводят и как реализуют», — добавил глава Минпромторга.

Он отметил, что в новых условиях сетевые компании будут чувствовать себя увереннее индивидуальных предпринимателей. В связи с этим Мантуров призвал как региональные, так и федеральные власти активно поддерживать последних.

Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что в России ведется разработка порядка десяти новых вакцин от коронавируса нового типа, но их экономические перспективы неясны.