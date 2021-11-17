Ходорковский отдал в залог усадьбу за полмиллиарда рублей

Основатель нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский заложил швейцарскому банку свою усадьбу Best Beech Place около Лондона за £6 млн (более 585 млн рублей). Об этом пишет RT.

Ходорковский заложил поместье банку в счет обеспечения неких обязательств, выяснило издание из кадастровой выписки Великобритании. При этом обременение установлено в пользу банка UBS AG, который зарегистрирован в Швейцарии.

Собеседники RT посчитали, что таким образом бизнесмен хочет замаскировать собственность. Пока у дома есть обязательства перед банком, никто не может покупать и передавать это имущество. То есть Ходорковский тем самым обезопасил себя от попыток кредиторов отобрать его имущество.

В качестве одного из таких кредиторов выступает Россия, которой бизнесмен задолжал по исполнительным производствам более 18,7 млрд рублей, отмечает издание.

В 2003 году Ходорковскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, причинении имущественного ущерба, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. 31 мая 2005 года он получил девять лет колонии, позже этот срок сократили до восьми лет. В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом России Владимиром Путиным и уехал из страны, поселившись в Великобритании.

Ранее сообщалось, что решение суда о выплате Россией $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа отменено, дело отправлено на пересмотр в Апелляционный суд. Верховный суд счел ошибкой, что амстердамский суд не принял во внимание довод РФ о том, что экс-владельцы компании совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве.