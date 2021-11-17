Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экономист Кричевский предсказал переход на суррогат в случае роста цен... 15:39
Press Club Polska: польские военные напали на освещавших миграционный кризис... 15:38
Житель Калининграда умер, когда копал могилу для кота 15:38
В заксобрании Владивостока рассказали о подозреваемом в растлении ребенка... 15:34
ВВС США провели разведку у границ Белоруссии 15:34
Лавров сравнил Зеленского с Остапом Бендером 15:27
Адвокат сбившей троих детей на переходе в Москве девушки удивился обжалованию... 15:22
Мурашко: в России еще две вакцины от коронавируса проходят доклинические исследования 15:20
Подозреваемый в растлении ребенка депутат от КПРФ не признает вину 15:18
Белорусские пограничники закрыли погранпереход «Брузги» 15:17

Лавров опроверг заявления об оказании Россией политического давления на Молдавию по газу

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг заявления западных коллег о политическом давления России на Молдавию в ходе переговоров по газу.

«Некоторые наши западные коллеги, включая заметно активизировавшегося высокого представителя Евросоюза господина [Жозепа] Борреля, комментируя эти позитивные договоренности, почему-то сочли возможным и уместным обвинять РФ в оказании политического давления на Молдову. Это не так», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Молдавии Николаем Попеску.

29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии позднее установило новый тариф на газ — цена выросла в два раза. Средний тариф был утвержден по расчетам компании «Молдовагаз» с $235 до $536 за тысячу кубометров.

Отмечается, что при расчете тарифа учитывались прогнозируемые цены на газ на ближайшие 14 месяцев, в «Молдовагаз» взяли за основу цену в $430 за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют. Также были заложены затраты на транспортировку и распределение газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть