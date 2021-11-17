Лавров опроверг заявления об оказании Россией политического давления на Молдавию по газу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг заявления западных коллег о политическом давления России на Молдавию в ходе переговоров по газу.

«Некоторые наши западные коллеги, включая заметно активизировавшегося высокого представителя Евросоюза господина [Жозепа] Борреля, комментируя эти позитивные договоренности, почему-то сочли возможным и уместным обвинять РФ в оказании политического давления на Молдову. Это не так», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Молдавии Николаем Попеску.

29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии позднее установило новый тариф на газ — цена выросла в два раза. Средний тариф был утвержден по расчетам компании «Молдовагаз» с $235 до $536 за тысячу кубометров.

Отмечается, что при расчете тарифа учитывались прогнозируемые цены на газ на ближайшие 14 месяцев, в «Молдовагаз» взяли за основу цену в $430 за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют. Также были заложены затраты на транспортировку и распределение газа.