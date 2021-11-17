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В ЦБ зафиксировали резкое повышение спроса на доллары США

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Depositphotos

Аналитики Центрального банка зафиксировали резкое повышение спроса на американские доллары — на 58% в сравнении с августом. Об этом говорится в обзоре, опубликованном на сайте Центробанка.

«Темпы роста спроса на наличную иностранную валюту (в сентябре — прим. ред.) опережали темпы роста ее предложения, что с учетом отложенного спроса на доллары США в предыдущие 2—3 месяца и пика зарубежных туристических поездок привело к увеличению чистого спроса до 1,4 млрд долларов США», — говорится в исследовании.

По данным ЦБ, в первый месяц осени россияне купили на 58% больше долларов, чем месяцем ранее. На 30% вырос спрос и на евро. Кроме того, увеличилось количество операций по покупке жителями России наличной иностранной валюты — на 26%. Всего было заключено 1,3 млн таких сделок. Также вырос на 42% средний размер сделки, составив $1907.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что рубль в преддверии Нового года подешевеет к доллару.

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