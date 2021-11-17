Названы самые высокооплачиваемые вакансии в городах с населением до 1 млн

В российских городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек вакансии программистов, инженеров, руководителей среднего звена и менеджеров по продажам стали самыми высокооплачиваемыми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса SuperJob, проведенном в ноябре. Было изучено 78 тыс. предложений по работе.

Так, на зарплату 65-150 тыс. рублей могут претендовать программисты, на 80-150 тыс. рублей — руководители среднего звена, на 50-120 тыс. рублей — менеджеры по продажам, на 55-110 тыс. рублей – инженеры, а на 50-60 тыс. рублей — торговые представители.

Врачам в Ижевске, Рязани, Липецке предлагают от 70-90 тыс. рублей. В свою очередь в Тюмени, Ижевске, Набережных Челнах и Астрахани квалифицированный рабочий может претендовать на ежемесячное вознаграждение в 70 тыс. рублей.

Оклад в 250 тыс. рублей в месяц предполагает вакансия в Ульяновске менеджера по закупкам нефтепродуктов. Работодатель даже готов помочь с переездом в город и обсудить формат частичной удаленной занятости.

В Барнауле главному энергетику с опытом от трех лет предлагают 150 тыс. рублей в месяц, но предупреждают о частых командировках по округу.

Ранее были названы вакансии в Москве с самыми высокими зарплатами.