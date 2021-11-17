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SCMP: США предложили Китаю использовать нефть из своих резервов

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Depositphotos

Президент США Джо Байден в ходе саммита с председателем КНР Си Цзиньпином затронул тему высвобождения нефти из китайского стратегического резерва. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источник.

По данным газеты, в Вашингтоне хотят, чтобы Пекин присоединился к ним в использовании нефти из резервов для стабилизации цен. Источник издания заявил, что Китай открыт к предложению США, однако пока не взял на себя какие-либо обязательства, сославшись во время переговоров на необходимость изучения внутренних потребностей.

Газета уточняет, что предложение было озвучено в ходе телефонного разговора главы МИД КНР Вана И и госсекретаря США Энтони Блинкена, который предшествовал саммиту лидеров двух стран.

«В настоящее время министерства энергетики обеих стороны ведут переговоры о деталях», — рассказал источник, добавив, что США независимо от решения Китая начнут продажу нефти из своих резервов уже на следующей неделе.

Саммит США-КНР прошел по видеосвязи 15 ноября по Вашингтону и 16 ноября по Пекину. Главы государств обсудили стратегические вопросы отношения двух стран.

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