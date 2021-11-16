В Британии полагают, что «Северный поток — 2» повлияет на безопасность в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» может повлиять на безопасность стран Европы, сообщает Reuters.

«Он [Борис Джонсон] подчеркнул, что Соединенное Королевство выступает против газопровода «Северный поток — 2», который позволит осуществлять поставки газа в обход Украины и может оказать существенное влияние на безопасность региона», — рассказал официальный представитель главы правительства.

По его словам, Джонсон также обеспокоен текущей ситуацией на украинской границе и подчеркнул, что Великобритания «продолжит поддерживать территориальную целостность Украины».

16 ноября стало известно, что Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2». Немецкий регулятор пояснил, что сертификация продолжится, если форма его организации будет соответствовать законодательству страны. Для этого оператор газопровода должен подать новую заявку от лица дочернего предприятия.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.