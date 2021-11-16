Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Британии полагают, что «Северный поток — 2» повлияет... 19:39
Медведев продлил победную серию на Итоговых турнирах ATP до семи матчей 19:35
Цена на газ в Европе выросла на 17% после решения по «Северному потоку... 19:31
Цукерберга вызвали на заседание суда Житомирской области 19:26
Диетолог Кораблева рассказала, кому опасно употреблять в пищу яблоки 19:26
Источник в МИД Азербайджана объяснил причину обострения в Карабахе 19:22
Итальянский акцент Леди Гаги в фильме «Дом Gucci» назвали... 19:17
Врача и двух студенток медвуза из Волгограда арестовали за продажу сертификатов... 19:13
Минобороны показало движения фрагментов сбитого в ходе испытаний спутника 19:12
Генсек НАТО заявил о солидарности с Польшей на фоне миграционного кризиса 19:12

Bloomberg: российскую экономику тормозит дефицит рабочей силы

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости

Сокращение рабочей силы оказывает влияние на восстановление российской экономики в пандемию коронавируса, сообщают эксперты агентства Bloomberg.

В статье говорится о том, что в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса миллионам рабочих-мигрантов пришлось покинуть Россию и таким образом в стране образовалась нехватка рабочей силы. Многие из уехавших мигрантов в настоящее время могут вернуться обратно, но они опасаются вновь оказаться в сложной ситуации из-за угрозы новых коронавирусных ограничений.

По информации РАНХиГС, до пандемии число работников иностранного происхождения в России сократилось с 4,5 млн до примерно 3 млн.

Кроме того, ситуацию на рынке труда усложняет новая волна коронавируса. По статистическим данным, в стране полностью привиты от COVID-19 только 40% россиян. Крупные ритейлеры жалуются на нехватку сотрудников. По прогнозам, к 2030 году доля работников от 30 до 40 лет с максимальной производительностью сократится на 25%.

Между тем, отмечается в статье, коронавирус «подстегнул» спрос на неквалифицированную рабочую силу, а в некоторых отраслях работодатели даже повысили уровень зарплат.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о влиянии новых антиковидных мер на экономику России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть