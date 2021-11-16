Bloomberg: российскую экономику тормозит дефицит рабочей силы

Сокращение рабочей силы оказывает влияние на восстановление российской экономики в пандемию коронавируса, сообщают эксперты агентства Bloomberg.

В статье говорится о том, что в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса миллионам рабочих-мигрантов пришлось покинуть Россию и таким образом в стране образовалась нехватка рабочей силы. Многие из уехавших мигрантов в настоящее время могут вернуться обратно, но они опасаются вновь оказаться в сложной ситуации из-за угрозы новых коронавирусных ограничений.

По информации РАНХиГС, до пандемии число работников иностранного происхождения в России сократилось с 4,5 млн до примерно 3 млн.

Кроме того, ситуацию на рынке труда усложняет новая волна коронавируса. По статистическим данным, в стране полностью привиты от COVID-19 только 40% россиян. Крупные ритейлеры жалуются на нехватку сотрудников. По прогнозам, к 2030 году доля работников от 30 до 40 лет с максимальной производительностью сократится на 25%.

Между тем, отмечается в статье, коронавирус «подстегнул» спрос на неквалифицированную рабочую силу, а в некоторых отраслях работодатели даже повысили уровень зарплат.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о влиянии новых антиковидных мер на экономику России.