Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального пособия по безработице в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении говорится, что для граждан, «признанных в установленном порядке безработными», максимальная величина пособия установлена в размере 12 792 рубля «в первые три месяца периода выплаты» и 5000 — в следующие три месяца.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

С нового года все пособия и выплаты будут начисляться автоматически, заверил глава кабмина.

Ранее стало известно, что кабмин дополнительно направит на поддержку семей с детьми более 34 млрд рублей. По словам Мишустина, это направление останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы кабмина.