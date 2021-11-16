Глава «Нафтогаза» назвал «юридическим трюком» создание в ФРГ «дочки» Nord Stream

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко назвал «юридическим трюком» создание Nord Stream 2 AG «дочки» в ФРГ для сертификации оператора «Северного потока – 2». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Из хороших новостей — сертификация «Северного потока – 2» приостановлена. Однако все не столь однозначно. «Газпром» прибегает к юридическим трюкам», — заявил он.

По мнению Витренко, дочерняя компания Nord Stream 2 AG будет «вроде бы независимым оператором «Северного потока – 2», но на самом деле заниматься будет лишь той частью газопровода, которая расположена на территории Германии.

Глава «Нафтогаза» указал, что это «насмешка над европейскими правилами» и «не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов». Он призвал «не оставлять без внимания эти трюки» российской компании и ввести санкции против оператора «Северного потока – 2».

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». По данным регулятора, сертификация оператора Nord Stream 2 продолжится, если форма его организации будет соответствовать законодательству страны, для чего потребуется подать новую заявку от лица дочернего предприятия.

В свою очередь в Nord Stream 2 AG отметили, что решение о приостановке сертификации не было плановым, оно было принято для скорейшего выполнения требований законодательства Германии.